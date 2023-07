Borgorosso Molfetta, Giuseppe Paparella confermato come collaboratore tecnico

Una certezza in casa Borgorosso Molfetta, ormai da diversi anni, è Giuseppe Paparella: in biancorosso ha vestito la veste di attaccante quando era ancora calciatore e poi ha iniziato un nuovo percorso insieme allo staff di mister Carlucci come collaboratore tecnico.

Nella seconda parte della scorsa stagione è stato anche allenatore della squadra Juniores con ottimi risultati, prima di diventare quest'anno responsabile dell'Under 19. Per quanto riguarda la prima squadra, Paparella resterà con il suo ruolo di supporto all'allenatore.

«Sono felicissimo di poter continuare a lavorare per il Borgorosso - ha spiegato - e per questo ringrazio il direttore della possibilità e il mister Carlucci. Spero di poter dare il mio contributo e aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie potenzialità e sono sicuro che anche quest'anno si lavorerà alla grande perché lo staff che la società ha costruito è di altissimo livello. L'obiettivo è proseguire il lavoro di questi due anni di Eccellenza».

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta