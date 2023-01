Borgorosso Molfetta, Giuseppe Paparella nominato nuovo tecnico della Juniores

Cambio alla guida della formazione Juniores del Borgorosso Molfetta. La società biancorossa, tramite un comunicato, ha interrotto il rapporto di collaborazione con l'allenatore Michele Patruno: allo stesso tempo come suo sostituto è stato scelto Giuseppe Paparella, che finora ha rivestito il ruolo di collaboratore tecnico di Angelo Carlucci in prima squadra. "Il Borgorosso Molfetta annuncia di aver affidato la guida della Juniores a Giuseppe Paparella -si legge su un comunicato ufficiale del club- già collaboratore tecnico di mister Carlucci con la prima squadra in Eccellenza".