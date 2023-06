Borgorosso Molfetta, il bilancio della stagione: il progetto biancorosso cresce ancora

Una salvezza tranquilla raggiunta in anticipo, diversamente da quanto accaduto nella scorsa stagione quando il traguardo fu tagliato quasi al fotofinish. E alla fine è arrivato un sesto posto dietro alle corazzate del girone: quello del Borgorosso Molfetta è stato un campionato soddisfacente, che ha confermato la crescita dell'intero progetto biancorosso.

Il Borgorosso Molfetta ha concluso la stagione regolare, come già accennato, al sesto posto, con 34 punti a referto: lo score finale è stato di 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. I gol fatti sono stati 43, mentre quelli subiti ammontano a 33. La vittoria più larga è giunta domenica 23 ottobre 2022, alla sesta giornata, contro la Vigor Trani per 8-0; il ko più pesante invece è stato il 3-0 subito per mano del San Severo lo scorso 26 marzo.