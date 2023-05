Borgorosso Molfetta, il dg De Ceglia: "Contenti della crescita della squadra, il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio"

C'è soddisfazione in casa Borgorosso Molfetta per la stagione appena conclusa. La squadra biancorossa si è classificata sesta nel girone A del campionato di Eccellenza pugliese con 34 punti a referto: 9 vittorie, 7 pareggio e 10 sconfitte maturate nel corso dell'annata, con 43 gol fatti e 33 subiti. Insomma, il Borgorosso Molfetta ha proseguito nella crescita di un intero progetto, basti pensare che nel 2021/202 ha lottato per la salvezza ottenendola nella penultima giornata."Siamo molto contenti di aver vissuto l'ennesima stagione di crescita di questo progetto che anno dopo anno continua ad alzare l'asticella dei suoi obiettivi e a puntare traguardi più importanti -ha dichiarato il direttore generale Gianni De Ceglia ai canali ufficiali del club- In questo campionato abbiamo mostrato il nostro valore conto tutti gli avversari, riuscendo spesso a volentieri a dare filo da torcere anche a squadre più blasonate di noi".

Sul cammino che è stato De Ceglia si è soffermato su due gare in particolare: "Aver vinto i due derby con il Bisceglie è stata per noi una gioia immensa, se pensiamo che abbiamo conquistato 6 punti contro una squadra che due anni fa era in Serie C. La squadra ha dato il meglio di sé proprio contro le big e questo dà la misura del loro valore. L'anno prossimo vogliamo fare ancora meglio, puntando ad aumentare l'esperienza della rosa".

Infine, la chiosa doverosa sul settore giovanile che è diventato una risorsa per il Borgorosso Molfetta: "Per la prima volta, in questa stagione abbiamo dato vita a un settore giovanile completo che diventerà ancora più attrezzato nella prossima stagione. Siamo certi dell'importanza del vivaio per un club e continueremo a lavorare in questa direzione".