Borgorosso Molfetta, il difensore Mirko Modugno è stato promosso in prima squadra

Il Borgorosso Molfetta prosegue nel mettere in piedi la rosa in vista del prossimo campionato. In attesa di volti nuovi, la società biancorossa ha confermato alcuni calciatori già presenti nella scorsa annata e in più sta attingendo dalla formazione Juniores per allungare l'organico: dopo la promozione in prima squadra dell'attaccante Samuele Cubaj, il Borgorosso Molfetta ha annunciato quella del difensore classe 2004 Mirko Modugno. Modugno farà parte così del pacchetto arretrato che ha visto finora le conferme del difnesore Davide Cataldo e del terzino Domenico Messina.

Borgorosso Molfetta, Mirko Modugno in prima squadra: il comunicato ufficiale dei biancorossi

Il difensore Mirko Modugno, classe 2004, è promosso dalla Juniores alla prima squadra del Borgorosso per la prossima stagione: noi crediamo nei giovani e nella meritocrazia, per questo siamo felici di vedere crescere in casa nostra calciatori promettenti