Borgorosso Molfetta, il tecnico Carlucci: "Soddisfatto della prova dei ragazzi, fiducioso in vista dei prossimi impegni"

Una buona prestazione, che alla fine ha portato in dote un pareggio che lascia i discorsi di qualificazione aperti in vista del girone di ritorno. Il Borgorosso Molfetta, nel match di andata del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza, ha raccolto un 1-1 sul campo dell'Unione Sportiva Mola disputando in particolar modo un buon primo tempo. Magari qualche occasione poteva esser sfruttata meglio per andare di nuovo in gol, ma il tecnico biancorosso Angelo Carlucci si è detto soddisfatto della gara, tramite una nota del club: "Sono soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi, soprattutto alla luce di alcuni test estivi in cui non avevamo fatto benissimo. Ieri invece ho visto una prestazione per larghi tratti all'altezza della situazione. Credo che il risultato di parità sia stato giusto perché noi abbiamo dominato il primo tempo e loro hanno invece giocato meglio nella ripresa. Abbiamo sbloccato subito il match e abbiamo avuto due o tre occasioni pulite per poter raddoppiare".

Carlucci ha poi fatto il punto sulla condizione generale della squadra: "Dai segnali ho avuto buone risposte e per questo resto fiducioso in vista dei prossimi impegni. La condizione fisica andrà gradualmente migliorando partita dopo partita e al tempo stesso migliorerà l'intesa di squadra con i nuovi innesti".