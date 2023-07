Borgorosso Molfetta, Luigi Cives confermato nello staff. E c'è il ritorno di Giovanni Petruzzella

Il Borgorosso Molfetta puntella il proprio staff. La società biancorossa ha confermato come responsabile della preparazione atletica il professor Luigi Cives. "Sono molto contento e orgoglioso di continuare a lavorare per questa società in cui competenza, professionalità e rispetto sono valori fondamentali -ha dichiarato Cives ai canali ufficiali del club- Ringrazio il club nella persona del direttore Gianni De Ceglia per la fiducia che mi è stata concessa e ribadita. Mi occuperò, anche quest’ anno, della preparazione fisica e metodologia di allenamento oltre al monitoraggio del carico tramite GPS condividendo il mio lavoro con il mister e con gli altri componenti dello staff".

Allo stesso tempo c'è da registrare il ritorno di Giovanni Petruzzella, massoterapista e osteopata. Già al Borgorosso Molfetta nella stagione 2017/2018, Petruzzella ha maturato esperienze con il Legnano, il Molfetta, il Futsal Terlizzi (calcio a 5) e Aquile Molfetta (in Serie B e A2). "Sono contento di tornare al Borgorosso, dove troverò persone che stimo dal punto di vista professionale e umano come il doc Antonio Centrone, Beppe Paparella e il direttore Gianni De Ceglia -ha rivelato Petruzzella tramite un post pubblicato dalla società sulla propria pagina Facebook- Ho avvertito la volontà sin da subito da parte dei componenti della società di trovare un'intesa per iniziare questo rapporto di collaborazione".

Giovanni Petruzzella (Foto Borgorosso Molfetta canali ufficiali)