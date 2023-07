Borgorosso Molfetta, Marco Vitale resta in biancorosso

Il Borgorosso Molfetta batte un colpo incassando la conferma di Marco Vitale, uno dei protagonisti della scorsa stagione. L'attaccante classe 1993 è reduce da un'annata da 14 reti condite da 6 assist; il suo score gli ha permesso di diventare il miglior marcatore di squadra. Per Vitale,che aveva attirato l'interesse di altre squadre, sarà la terza stagione di fila con la maglia biancorossa.

Questa è l'ultima conferma in ordine di tempo per il Borgorosso Molfetta: la società in precedenza aveva rinnovato gli accordi di Donato De Santis, Abou Conteh, Corrado Roselli, Domenico Messina e Dario Cascione.