Borgorosso Molfetta, Angelo Carlucci è il nuovo allenatore

Angelo Carlucci è il nuovo allenatore del Borgorosso Molfetta. Dopo aver concluso di comune accordo il rapporto con l'ormai ex allenatore Cosimo Leonino, la società barese ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza per cercare di dare una svolta alla stagione: Carlucci ha già guidato la squadra nel campionato di Promozione 2019/2020 raggiungendo il settimo posto in classifica. Attualmente il Borgorosso Molfetta è terzultimo nel girone A di Eccellenza a quota 8 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Borgorosso Molfetta sulla propria pagina Facebook, in cui Carlucci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni:

ANGELO CARLUCCI TORNA SULLA PANCHINA DEL BORGOROSSO

Il Borgorosso Molfetta comunica ufficialmente il ritorno di Angelo Carlucci in panchina. L'allenatore ed ex calciatore molfettese ha già allenato il club nella stagione 2019-20 in Promozione, succedendo anche in quel caso a Leonino che invece aveva guidato la squadra nell'annata precedente in Prima Categoria. Carlucci aveva comunque condotto il Borgorosso al 7° posto nonostante il debutto assoluto in quella categoria, seppur in una stagione interrotta anzitempo a causa dello scoppio della pandemia.

«Sarà come ripartire da zero - ha affermato l'ex allenatore del Don Uva Bisceglie - con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Sarà poi il lavoro e il campo a parlare a fine anno. Come allenatore mi rimetto in gioco, perché nel calcio spesso si dimentica quello che di buono uno ha fatto». «Ringrazio la società per avermi ridato la fiducia e cercherò, insieme allo staff, di ricambiarla centrando l’obiettivo che la stessa si è prefissato ad inizio anno, quello della salvezza» ha concluso il tecnico per commentare il suo ritorno in panchina.

Il nuovo esordio di Carlucci come allenatore del Borgorosso sarà domenica prossima nell'ostica trasferta di Vieste, contro una squadra esperta che da diverse stagioni milita in Eccellenza.