Borgorosso Molfetta, oggi pomeriggio ci sarà il secondo stage riservato ai calciatori under

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:30, presso lo stadio Paolo Poli, il Borgorosso Molfetta terrà il secondo stage riservato ai giovani calciatori nati tra il 2003 e il 2005. La squadra biancorossa è alla ricerca degli under che, come da regolamento, devono essere schierati in campo nel corso del campionato di Eccellenza. Per aderire, è necessario inviare il proprio nominativo alla società utilizzando i contatti che il Borgorosso Molfetta ha reso disponibili sulla propria pagina Facebook.

Intanto è arrivata un'altra conferma per quanto riguarda lo staff: Antonio Centrone sarà il medico sociale della squadra anche per la stagione 2022/2023.