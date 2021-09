Borgorosso Molfetta, primo punto storico in Eccellenza. è 2-2 sul campo del Trinitapoli

Nella prima giornata del girone A, allo stadio Via Mare, gli uomini di mister Leonino raggiungono il pareggio in extremis grazie alla punizione di Roselli

Il Borgorosso Molfetta ottiene il primo punto storico all'esordio in Eccellenza, nella prima giornata del girone A. Allo stadio Via Mare di Trinitapoli la formazione di mister Leonino riescono a riacciuffare i padroni di casa che si erano portati sul 2-0. Dopo le occasioni create da Alba e Zaldua, il Trinitapoli va in vantaggio grazie allo stesso Zaldua, al 42'. Il Borgorosso si rende pericoloso grazie al tiro al volo di Sallustio e alla punizione finita alta di Vitale ma Stefanini, con un sinistro, raddoppia (68'). Due minuti dopo però gli ospiti riaprono la gara: è Vitale a firmare la prodezza che vale il 2-1. De Santis respinge un tentativo di Maisto, mantenendo a galla i suoi che rischiano di subire il tris a seguito di un tentativo di Quitadamo finito fuori di poco. Al 90' il Borgorosso Molfetta trova il pareggio definitivo con un calcio di punizione di Roselli. Seguono 5' di recupero, ma finisce così, senza altri sussulti.