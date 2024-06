Lo stage è dedicato alle squadre Under 15 (calciatori nati tra il 2010 e il 2012) e Under 17 (nati nel 2008 e nel 2009); i partecipanti dovranno presentare un certificato medico agonistico ed eventualmente il nulla osta da parte della società di appartenenza.

Il Borgorosso Molfetta ha reso nota la data del prossimo stage relativo al settore giovanile. L'appuntamento è fissato per martedì 25 giugno presso il campo Petrone di Molfetta, alle ore 18:00.

Borgorosso Molfetta, fissato uno stage per le squadre Under 17 e Under 15