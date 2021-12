La doppietta di Zotti non basta, il Borgorosso Molfetta cade per 3-2 contro il Di Benedetto Trinitapoli

Battuta d'arresto per il Borgorosso Molfetta, che era reduce dalla vittoria ottenuta contro l'Unione Calcio Bisceglie. Allo stadio Paolo Poli è il Di Benedetto Trinitapoli a passare per 3-2, al termine di una gara vivace dove i padroni di casa non hanno comunque sfigurato. Al 13' Stefanini trasforma un calcio di rigore per gli ospiti, che raddoppiano al 46' con Quiroga; ad accorciare le distanze ci pensa Zotti, al primo centro con la formazione biancorossa, abile ad insaccare un calcio di punizione da lunga distanza. Tuttavia il Di Benedetto Trinitapoli reagisce e trova il tris grazie a Mbaye, a cui segue il secondo sigillo di Zotti, stavolta su calcio di rigore. Il Borgorosso Molfetta resta al terzultimo posto in classifica a quota 11 punti.