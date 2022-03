Borgrosso Molfetta, Sciancalepore stende la Vigor Trani

Quello contro la Vigor Trani è stato un successo pesante in ottica salvezza per il Borgorosso Molfetta, che allo stadio Paolo Poli ha avuto la meglio per 1-0. La gara è stata intensa e con tante occasioni costruite dai padroni di casa con Sallustio, Vitale e Cubaj (per due volte) che impegnano il portiere ospite Caputo: è stato il preludio al vantaggio, arrivato al 34', quando Sciancalepore ha insaccato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo Anselmi ha colpito la traversa, prima delle sortite della Vigor Trani firmate da Navarra e Capodiferro, respinte dall'estremo difensore De Santis. Il Borgorosso Molfetta tocca quota 24 punti e sorpassa l'Atletico Vieste piazzandosi al quartultimo posto in classifica.