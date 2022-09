Botta e risposta tra Bitonto e Team Altamura: finisce 1-1 il derby al Città degli Ulivi

Botta e risposta tra Bitonto e Team Altamura nel derby barese valevole per la terza giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio Città degli Ulivi i neroverdi hanno fornito una buona prova dopo la sconfitta contro il Brindisi, mentre il Team Altamura ha mosso ancora la classifica dopo il successo sul Gladiator. In avvio il Bitonto si è visto assegnare un calcio di rigore per fallo di Schiavino su Clemente, ma Spina ha neutralizzato il tentativo dagli undici metri di Palazzo. Così al 23' ad sbloccare il risultato ci hanno pensato gli ospiti, con la rete di Casiello imbeccato su un lancio lungo. il Bitonto non si è fatto attendere ed ha reagito allo svantaggio, cogliendo il pari grazie a Figliolia che al 64' ha insaccato a pochi passi dalla porta. Nel finale i padroni di casa sono andati vicini al sorpasso in occasione della punizione battuta da Maffei e deviata da Spina.