Brescia-Bari 0-2: i biancorossi soffrono ma espugnano il Rigamonti

Ancora un successo in trasferta per il Bari, vittorioso col punteggio di 0-2 nella sfida della 26ª giornata sul campo del Brescia. Di Benedetti e Scheidler le due reti biancorosse che valgono tre punti importanti per consolidare le ambizioni di alta classifica della squadra di Mignani.

Risultato per certi versi troppo severo per la compagine di casa, sconfitta per la settima partita di fila, ma che ha reso la vita difficile ai pugliesi. Dopo aver sbloccato il punteggio al 21' con Benedetti, infatti, il Bari ha faticato a contenere gli assalti della squadra di Gastaldello, soffrendo soprattutto nella ripresa. Diverse anche le occasioni non sfruttate da Cheddira e compagni, che sono poi riusciti a chiudere il match a tempo scaduto con Scheidler, a segno come all'andata contro le Rondinelle.

Con questa vittoria (la settima in 13 partite fuori casa) i biancorossi si portano a quota 43, momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa del risultato di Genoa-Spal (16:15), e staccano il Südtirol fermato sul pari in casa dal Palermo. I Galletti ora avranno un giorno per riposare e poi torneranno in campo per preparare la sfida infrasettimanale di mercoledì 1° marzo in casa con il Venezia (20:30).

Brescia-Bari: la cronaca

Il Bari la sblocca al 21' con il primo gol in campionato di Benedetti, abile ad anticipare Cistana e a colpire di testa sul bel cross di Antenucci. Grande giocata del numero 7, abile a scattare sul filo del fuorigioco sull'invito di Botta e a servire il compagno appostato a centro area. Al 28' altro spunto di Benedetti, servito in verticale da Botta. Controllo, rientro verso il centro dell’area e destro a giro, Andrenacci vola ed evita il raddoppio. Le Rondinelle provano a reagire alzando la pressione offensiva: al 32' ci prova van de Looi con una conclusione dalla media distanza deviata in corner da Benedetti, mentre un minuto più tardi è Ayé a conquistare un altro corner. Il Brescia tiene il Bari nella propria metà campo senza però riuscire a concretizzare. Minuto 43: Cheddira, servito in area da Maita, prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro ma viene murato da Cistana. Al 44' ci prova Rodriguez con un sinistro dal limite, conclusione centrale alzata in corner da Caprile. Sul successivo calcio d'angolo colpo di testa di Karacic parato senza affanni dal portiere biancorosso. Il primo tempo va in archivio con il punteggio di 0-1 in favore dei Galletti.

Subito un cambio per il Bari dopo l'intervallo: Zuzek prende il posto di Di Cesare, probabile problema fisico per il capitano. Al 48' tentativo di Bjorkengren dal limite dell'area dopo una corta respinta della difesa barese, Caprile fa sua la sfera. Dall'altra parte il Bari ci prova con un tiro di Antenucci murato da Huard. Al 51' colpo di testa di Listkowski sul primo palo, para ancora Caprile. Ancora una volta attento il portiere biancorosso sulla grande chance per i padroni di casa: Bisoli servito in area appoggia per Bjorkengren, destro di prima intenzione respinto da Caprile. Sul versante opposto Cheddira al 54' appoggia per Maita al limite dell'area, controllo e tiro ma pallone che si perde di poco alto sopra la traversa. Occasioni da entrambe le parti: al 55' Huard pesca in area Rodriguez, colpo di testa alto sopra la traversa. Ancora una sostituzione per il Bari: Molina prende il posto di Botta al 61'. Cambi anche per il Brescia: dentro Ndoj e Adryan per Bjorkengren e Listkowski. Doppia sostituzione anche per Mignani al 66': fuori Maiello e Antenucci, dentro Mallamo e Scheidler. Pericolosa la squadra di Gastraldello al 68': Adryan apre un varco e libera al tiro Karacic, Caprile si salva in due tempi sul destro da fuori dell'australiano. Brescia ancora pericolosissimo al 70': Huard sfonda da sinistra e appoggia per Bisoli, provvidenziale chiusura di Mallamo che chiude in corner. Check del VAR per un presunto fallo di mano del centrocampista, nessuna irregolarità rilevata da Giua. Grandissima doppia occasione non sfruttata dal Bari all'80': Scheidler combina con Cheddira in area di rigore, il marocchino potrebbe tirare ma sceglie lo scarico per Mallamo che calcia centralmente trovando la respinta di Andrenacci, il pallone ritorna al centrocampista biancorosso che crossa per Benedetti appostato sul secondo palo, il suo colpo di testa però finisce sul fondo. Ancora sostituzioni all'85': nel Bari entra l'ex Benali per Benedetti, nel Brescia Olzer prende il posto di Bisoli. Brivido per i biancorossi all'89': decisiva la chiusura di Mazzotta sul tentativo di Adryan. Sugli sviluppi del corner rischia Mallamo con un tocco giudicato di spalla, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei giocatori del Brescia che chiedevano un fallo di mano. Tutti in avanti i calciatori delle Rondinelle, e al 3' di recupero il Bari chiude il match con Scheidler, messo da a tu per tu col portiere da Molina. Sipario al Rigamonti, 3 punti per i biancorossi, settimo ko per i padroni di casa.

Brescia-Bari 0-2: il tabellino

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli (85' Olzer), van de Looi, Bjorkengren (63' Ndoj); Listkowski (64' Adryan), Rodriguez (76' Bianchi); Ayé. A disp.: Lezzerini, Mangraviti, Jallow, Niemeijer, Labojko, Pace, Scavone, Papetti. All. Gastaldello

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (46' Zuzek), Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (64' Mallamo), Benedetti (85' Benali); Botta (61' Molina); Antenucci (65' Scheidler), Cheddira. A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Fontani Macaddino

IV: Delrio

VAR: Di Martino

AVAR: Prontera

Marcatori: 21' Benedetti (BA), 90'+3 Scheidler (BA)

Note - ammoniti Ndoj (BR), van de Looi (BR), Maita (BA). Recupero: 1', 4'