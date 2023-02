Brescia-Bari 0-2, le pagelle: Benedetti e Caprile tra i migliori al Rigamonti, gioia Scheidler

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Il Bari ha ottenuto la settima vittoria in trasferta della sua stagione espugnando il campo del Brescia. Contro un avversario in grande difficoltà dal punto di vista dei risultati (perdeva da 6 gare di fila) e reduce dal quarto cambio d'allenatore della stagione, hanno offerto una prova solida.

Passati in vantaggio al 21' del primo tempo con un colpo di testa di Benedetti, i Galletti hanno resistito alle folate offensive della squadra di Gastaldello, rischiando forse eccessivamente in particolar modo durante alcuni frangenti della ripresa. Va anche detto che il Bari più volte ha avuto l'occasione per chiudere la partita, prima di assestare al Brescia il definitivo colpo del ko con Scheidler.

I migliori Today

Benedetti 7: Torna titolare dopo una gara passata in panchina e lo fa nel migliore dei modi. Primo gol in B e con la maglia del Bari. Va anche vicino al raddoppio con un gran destro parato da Andrenacci. Al di là del gol, offre un prezioso contributo in termini di dinamismo. Chiude da trequartista.

Caprile 7: Si risolleva bene dopo l'errore col Cagliari. Chiude la porta a tutti i tentativi dei padroni di casa, in particolare quando dice no a Bjorkengren, Rodriguez e Listowski e Karacic.

Antenucci 6,5: Mignani gli dà fiducia dopo il rigore decisivo contro il Cagliari, lui lo ripaga con l'assist per il vantaggio firmato da Benedetti.

Scheidler 6,5: Inserito per tenere su la squadra, inizia in maniera timida, poi è lui a far calare il sipario sul match siglando con freddezza la rete del raddoppio biancorosso.

Molina 6,5: Ancora una volta ingresso positivo a gara in corso per l'ex Monza, che ha anche il merito di regalare a Scheidler il pallone dello 0-2.

I peggiori Today

Botta 6: Nel primo tempo si vede con frequenza. È lui a dare avvio all'azione del vantaggio servendo in profondità Antenucci. Col passare dei minuti, però, la sua intensità cala e a inizio ripresa viene sostituito.

Pucino 6: Meno propositivo rispetto alle precedenti uscite, non si vede praticamente mai in fase di accompagnamento.

Cheddira 6: Guardato a vista dagli avversari, il capocannoniere del campionato cadetto, non riesce a trovare lo spazio giusto per incunearsi nella difesa bresciana. A volte è egoista, a volte troppo generoso, il risultato è che resta a secco per la seconda partita di fila, l'impegno però non manca.

Brescia-Bari 0-2: pagelle e tabellino

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci 6,5; Karacic 6, Cistana 5, Adorni 5,5, Huard 6; Bisoli 6 (85' Olzer sv), van de Looi 6, Bjorkengren 5,5 (63' Ndoj 5,5); Listkowski 5,5 (64' Adryan 5,5), Rodriguez 6 (76' Bianchi sv); Ayé 5. A disp.: Lezzerini, Mangraviti, Jallow, Niemeijer, Labojko, Pace, Scavone, Papetti. All. Gastaldello 5,5

BARI (4-3-1-2): Caprile 7; Pucino 6, Di Cesare 6 (46' Zuzek 6,5), Vicari 6,5, Mazzotta 6; Maita 6,5, Maiello 6 (64' Mallamo 6), Benedetti 7 (85' Benali sv); Botta (61' Molina 6,5); Antenucci 6,5 (65' Scheidler 6,5), Cheddira 6. A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. Mignani 6,5

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Fontani Macaddino

IV: Delrio

VAR: Di Martino

AVAR: Prontera

Marcatori: 21' Benedetti (BA), 90'+3 Scheidler (BA)

Note - ammoniti Ndoj (BR), van de Looi (BR), Maita (BA). Recupero: 1', 4'