Brescia-Bari 1-2, le pagelle: Diaw suona la carica, Vicari la decide

Vittoria importante per il Bari che ha ribaltato il punteggio nella gara contro il Brescia tornando alla vittoria dopo due mesi di astinenza e una lunga serie di pareggi. Anche in questa partita la formazione biancorossa, che ha iniziato con un inusuale 4-4-2, ha fatto fatica nel primo tempo per poi mettere in campo una maggiore aggressività nella seconda frazione. Curiosamente, anche l'unica altra vittoria dei Galletti era arrivata lontano da casa, con la Cremonese, lo scorso 26 agosto.

Brescia-Bari, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6,5: Intuisce la traiettoria del rigore di Moncini ma il pallone gli passa sotto il fianco. Nella ripresa nega il raddoppio a Paghera, autore di un colpo di testa a botta sicura.

Pucino 6: Torna titolare e lo fa con una gara attenta difensivamente e dove non disdegna qualche sortita offensiva.

Di Cesare 6: Punito in maniera forse eccessiva con rigore e giallo per la trattenuta su Bianchi (se ne vedono tante della stessa entità non sanzionate) non si perde d'animo e lotta con i suoi per rimettere a posto le cose.

Vicari 7,5: Sbaglia poco o niente in fase difensiva, poi si concede il gol del sorpasso che vale tre punti e che celebra degnamente la sua 50ª presenza in biancorosso.

Frabotta 5: Altra prova non esaltante per il terzino scuola Juve, sostituito dopo un solo tempo. Dal 46' Ricci 6,5: Entra e si fa vedere con più insistenza sulla fascia di competenza. Dal suo piede (debole) nasce l'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Vicari.

Dorval 6: Schierato in posizione più avanzata nel primo tempo si vede poco come tutta la squadra ma nella ripresa cresce e riesce a ritagliarsi un paio di situazioni per impensierire la difesa avversaria.

Acampora 6: Come tutta la squadra è protagonista di un brutto primo tempo con tanti errori in fase di appoggio. Cresce nella ripresa.

Koutsoupias 6: In questa gara si vede meno negli ultimi 30 metri ma fa un buon lavoro di sostanza.

Sibilli 6,5: Meno pimpante rispetto ad altre uscite trova comunque il modo di incidere mandando in porta Diaw per l'1-1. Dall'86' Bellomo: sv

Diaw 7: Nel primo tempo si batte ma si vede solo con un tiro parato da Lezzerini, poi, nella ripresa, è lui ad avviare la rimonta con un gran bello spunto personale.

Nasti 6: Nella prima parte del primo tempo fa fatica come tutta la squadra, poi prima di rientrare negli spogliatoi è due volte pericoloso di testa e nella ripresa spreca una buona opportunità. Dal 71' Morachioli 6: Dentro per dare vivacità negli ultimi 20'.

Marino 6,5: Il 4-4-2 con cui inizia la partita è un esperimento che non convince e infatti chiude i primi 45' sotto di un gol, poi però riesce a rimediare in corsa e a mettere in piedi una squadra in grado di ribaltare il risultato.

Brescia-Bari: pagelle e tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini 5,5; Jallow 5,5, Mangraviti 5,5, Papetti 5, Huard 5,5 (81' Fares sv); Bisoli 6 (45'+3 van de Looi 5,5), Paghera 6 (81' Borrelli sv), Fogliata 6 (72' Galazzi 5,5); Bjarnason 6; Bianchi 6 (72' Olzer), Moncini 6,5. disp.: Andrenacci, Riviera, Dickmann, Bertagnoli, Besaggio. All. Gastaldello 5,5

BARI (4-4-2): Brenno 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 7,5, Frabotta 5 (46' Ricci 6,5); Dorval 6, Acampora 6, Koutsoupias 6, Sibilli 6,5 (86' Bellomo sv); Diaw 7, Nasti 6 (71' Morachioli 6). A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu. All. Marino

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Cecconi - Ricciardi

IV: Madonia

VAR: Serra

AVAR: Longo S.

Marcatori: 11' rig. Moncini (BR), 58' Diaw (BA), 77' Vicari (BA)

Note - ammoniti 9' Di Cesare (BA), 23' Sibilli (BA), 57' Bjarnason (BR), 74' Galazzi (BR), 80' Olzer (BR), 85' Koutsoupias (BA). Recupero: 3', 5'