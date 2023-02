Brescia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Alle 14 il Bari sarà impegnato sul campo del Brescia per la 26ª giornata di Serie B. La formazione biancorossa, reduce dal pari in casa contro il Cagliari, è in serie utile da 3 partite e occupa il terzo posto in classifica a quota 40, a pari punti con il Südtirol.

Dall'altra parte c'è una formazione a dir poco in crisi, che perde da 6 partite consecutive, è penultima in classifica, appena affidata alla guida di Daniele Gastaldello, chiamato a sostituire Possanzini (in questa stagione erano già stati esonerati anche Clotet, due volte, e Aglietti).

Tutto, considerando anche l'ottimo rendimento dei biancorossi in trasferta (il terzo della categoria dopo Frosinone e Genoa, che però hanno giocato una gara in più lontano da casa), lascerebbe pensare a un impegno semplice, non a caso Mignani nella conferenza della vigilia ha invitato i suoi a tenere alta la guardia e a pensare solo al proprio gioco, anziché ai problemi degli avversari.

Dirigerà l'incontro il signor Antonio Giua della sezione di Olbia (con il Bari due precedenti in B, entrambi vittoriosi). A coadiuvare il fischietto sardo ci saranno gli assistenti Massara e Fontani Macaddino, il quarto ufficiale sarà Delrio della sezione di Reggio Emilia, mentre in sala VAR ci saranno Di Martino (VAR) e Prontera (AVAR).

Brescia-Bari: precedenti

Tra Brescia e Bari esistono 84 precedenti complessivi. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 30 vittorie contro le 20 dei lombardi e 34 pareggi. Nelle 41 partite a Brescia, 14 le vittorie della squadra di casa, 7 quelle del Bari, 20 i pareggi.

In questa stagione l'incontro tra le due squadre al San Nicola è finito 6-2 per i Galletti (gol di Folorunsho, Bellomo, doppietta di Cheddira, Antenucci e Scheidler per il Bari, Olzer e Moreo per i lombardi).

L'ultimo Brescia-Bari al Rigamonti si è giocato il 23 ottobre 2017 in Serie B, in quel caso vinsero i padroni di casa 2-1: vantaggio con gol di Caracciolo al 17', pari di Galano al 33' e autorete decisiva di Capradossi.

Come arriva il Brescia

Per la gara con il Bari, Gastaldello non avrà a disposizione Galazzi, mentre Coeff è stato escluso per scelta tecnica. Rientrano Rodriguez, Cistana e Jallow. Per tutta la settimana il mister delle Rondinelle ha lavorato sul 4-3-2-1. La formazione, partendo da Andrenacci tra i pali, dovrebbe vedere la difesa con Karacic, Cistana, Adorni e Pace, il centrocampo con Bisoli, van de Looi e Ndoj, mentre Olzer e Rodriguez dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Ayé.

Come arriva il Bari

Per la gara del Rigamonti Mignani dovrà rinunciare ancora a Folorunsho e Ceter. Nel 4-3-1-2 del tecnico biancorosso, non dovrebbe cambiar nulla rispetto all'ultima partita: davanti a Caprile ci saranno Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma per l'ex della sfida Benali, insieme a Maiello e Maita. Sulla trequarti Botta sembra ancora il prescelto per giocare alle spalle di Esposito e Cheddira.

Brescia-Bari: probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Pace; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Olzer, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benali; Botta; Esposito, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Fontani Macaddino

IV: Delrio

VAR: Di Martino

AVAR: Prontera

Brescia-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 26ª giornata di Serie B, Brescia-Bari, con calcio d'inizio alle 14 allo Stadio Mario Rigamonti, verrà trasmessa in streaming su Dazn e su Helbiz Live. La partita sarà visibile anche in tv su Sky Sport (canale 254) e in pay-per-view su OneFootball.