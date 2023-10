Serie C: Brindisi-Monopoli, le probabili formazioni

Serie C Girone C

Grande appuntamento stasera allo stadio Fanuzzi, dove Brindisi e Monopoli torneranno ad affrontarsi in un derby pugliese che si preannuncia scoppiettante e fondamentale per entrambe le formazioni. La gara si svolgerà a distanza di quasi 8 anni dall'ultima volta, in Serie D; riguardo la terza serie invece, l'ultimo confronto tra le mura dell'impianto adriatico andò in scena nell'annata 1989/1990 e si concluse con il successo dei padroni di casa per 3-1. Non sarà l'unico derby pugliese programmato per l'undicesima giornata: infatti è fissato anche il faccia a faccia tra Virtus Francavilla e Taranto.

I padroni di casa nel turno infrasettimanale sono tornati al successo dopo due ko di fila, battendo il Messina per 1-0; pari e patta invece per i biancoverdi nel derby appulo-lucano con il Picerno, che è valso il secondo risultato utile consecutivo. Ad arbitrare la sfida sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore; Loris Graziano della sezione di Rossano sarà il quarto uomo.

Il Brindisi dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Saio pronto a tornare tra i pali, protetto dal tandem di centrali formato da Cappelletti e Bizzotto; Valenti dovrebbe agire come terzino destro, sulla corsia opposta invece pronto Monti. In mediana rientrerà dalla squalifica Cancelli, sarà invece indisponibile per infortunio Malaccari che sarà sostituito da Ceesay. Petrucci stazionerà sulla trequarti affiancato da Albertini e Fall: il trio supporterà uno tra Ganz, reduce dal gol vittoria di Messina, e Bunino.

Analogo modulo per il gabbiano. Perina in porta, il rientante Fazio e Ferrini presenti al centro della retroguardia con Viteritti (a destra) e De Santis (a sinistra) scherati sulle corsie esterne. A centrocampo spazio ancora a Vassallo assieme a Iaccarino (Hamlili è out per infortunio), sulla trequarti non si tocca Starita che avrà come compagni di reparto, sulle fasce, Borello e D'Agostino. Davanti, come unica punta, Francesco Tomei dovrebbe puntare ancora su Santaniello.

Brindisi-Monopoli, le probabili formazioni

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Monti; Ceesay, Cancelli; Albertini, Petrucci, Fall; Ganz. All. Danucci.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, De Santis; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D'Agostino; Santaniello. All. Tomei.