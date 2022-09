Cagliari-Bari 0-1: Cheddira affonda anche i sardi e lancia i Galletti al quarto posto

Non smette di stupire il Bari, ancora vittorioso lontano dal San Nicola: battuto 0-1 il Cagliari all'Unipol Domus. La terza vittoria stagionale dei biancorossi porta ancora una volta la firma di Walid Cheddira, al quinto gol in campionato.

Fresco di convocazione con la nazionale del Marocco, il numero 11 dei Galletti ha deciso un match che fino a quel momento aveva visto poche emozioni. Merito soprattutto della grande pressione operata dai sardi, bravi a chiudere ogni spazio e a tenere in apprensione il Bari con un possesso palla insistito.

Una volta in vantaggio la formazione pugliese ha poi rischiato di complicarsi la vita con il rosso mostrato a Pucino per proteste con il quarto uomo, dovendo fronteggiare l'assedio finale dei rossoblu con un uomo in meno. Soffrendo, e con un po' di fortuna, visto anche il palo colpito da Pavoletti, Mignani e i suoi hanno portato a casa altri tre punti con un altro risultato di misura fuori casa, raggiungendo il quarto posto in classifica a quota l12 punti alle spalle di Reggina, Brescia e Frosinone. Ora non resta che sfatare il tabù San Nicola, dove in campionato non è ancora arrivata la prima vittoria.

Cagliari-Bari: la cronaca

Cagliari da subito molto aggressivo con e senza il pallone. Al 5' sugli sviluppi di un piazzato colpo di testa di Altare che per poco non inquadra la porta difesa da Caprile. Circa sei minuti più tardi è Viola a prendere l'iniziativa con un tiro dalla distanza che non inquadra lo specchio. La prima fiammata del Bari arriva al quarto d'ora, quando Botta pesca Cheddira largo a destra, e l'italo-marocchino dopo aver puntato l'avversario cerca un insidioso traversone al centro smanacciato da Radunovic. Altra occasione al 36' per i padroni di casa: punizione liftata di Viola nell'area biancorossa, la sfera arriva ad Altare che calcia ma trova la parata di Caprile. Vicari, già decisivo una decina di minuti prima aveva salvato su Viola, con un'altra ottima lettura difensiva evita una pericolosa infilata dei sardi. La coda dei primi 45' è abbastanza nervosa, con scintille tra Folorunsho e Nandez. Nel finale di tempo, anche Di Cesare è autore di una chiusura determinante su Viola e Lapadula che erano stati favoriti da un rimpallo. Un primo tempo non bello va in archivio sullo 0-0, con un predominio abbastanza netto del Cagliari.

Con Ricci già ammonito, Mignani corre ai ripari sostituendo Ricci con Mazzotta. Similmente al primo tempo, si lotta. Al 59' grande opportunità in ripartenza per il Bari dopo un pallone perso da Makoumbou, Botta va ma anziché servire Antenucci o Cheddira, indugia troppo con la palla al piede e alla fine è costretto a tornare indietro e servire l'accorrente Folorunsho, il cui tiro termina alto sopra la traversa. È l'ultimo pallone giocato dall'argentino sostituito subito dopo da Bellomo. Doppio cambio anche per il Cagliari con Carboni e Rog rimpiazzati da Barreca e Luvumbo. Al 68' tentativo su punizione di Viola da posizione abbastanza defilata, fuori di poco. Altri cambi al 74': Liverani inserisce Pavoletti e Deiola per Lapadula e Nandez, Mignani risponde con l'ex Ceter per Antenucci. Il punteggio cambia al 76': Maita vede l'inserimento di Cheddira e lo serve con un lancio perfetto, l'italo-marocchino aggancia e con un tocco sotto misura beffa Radunovic. Si complicano la vita i biancorossi a 5' dal 90': Pucino dice qualche parola di troppo al quarto uomo che richiama il direttore di gara Fornals: rosso diretto per il terzino. Finale di partita con il Cagliari in avanti alla ricerca del pari e 6' di recupero da giocare: clamoroso palo di Pavoletti al quinto minuto addizionale. È l'ultima emozione del match, il Bari resiste e porta a casa la terza vittoria in campionato.

Cagliari-Bari 0-1: il tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa (87' Millico), Altare, Goldaniga, Carboni (62' Barreca); Viola, Makoumbou, Rog (63' Luvumbo); Nandez (74' Deiola), Mancosu; Lapadula (74' Pavoletti). A disp.: Aresti, Dossena, Gaston Pereiro, Lella, Capradossi, Falco, Di Pardo. All. Liverani

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci (46' Mazzotta); Maita, Maiello (83' Benedetti), Folorunsho (83' D'Errico); Botta (62' Bellomo), Antenucci (74' Ceter), Cheddira. A disp.: Frattali, Terranova, Zuzek, Scheidler, Cangiano, Dorval, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Baccini – Colarossi

IV: Petrella

VAR: Banti

AVAR: Di Gioia

Marcatori: 77' Cheddira (B)

Note - ammoniti Rog (C), Ricci (B), Carboni (C), Millico (C). Espulso Pucino (B) all'84'. Cooling break al 25' e al 72' Recupero: 3' pt, 6'st