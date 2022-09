Cagliari-Bari, le pagelle: Cheddira, Maita e Di Cesare i migliori, leggerezza di Pucino

La sosta delle nazionali che interromperà per due settimane i campionati di Serie A e Serie B arriva quasi come un dispiacere. Sì, perché tra i cadetti, il Bari sembra averci preso davvero gusto, dopo aver infilato la seconda vittoria di fila, battendo in trasferta un'avversaria quotata come il Cagliari.

Alla Unipol Domus i Galletti guidati da Michele Mignani hanno disputato una partita "a petto in fuori" come ha detto il tecnico dopo il triplice fischio, e pur non creando moltissimo a causa dell'organizzazione di gioco avversaria, ha avuto la forza di sfruttare una delle poche palle buone per far male con un Cheddira per il quale ormai stanno davvero terminando gli aggettivi (10 gol in stagione, 5 in campionato).

I migliori Today

Caprile 6,5: Festeggia la convocazione in Under 21 con il secondo clean sheet di fila, facendosi trovare pronto nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa.

Di Cesare 7: Autore di una chiusura determinante su Lapadula negli istanti finali del primo tempo, a 39 anni è il pilastro della retroguardia biancorossa. Indispensabile per carisma e temperamento.

Vicari 6,5: Rientro importante per Mignani. Dopo qualche piccolissima sbavatura nelle fasi iniziali prende le misure agli avversari e risulta autore di almeno tre chiusure determinanti.

Maiello 6,5: Gran lavoro oscuro davanti alla difesa per il regista campano.

Maita 7: Ristabilitosi a tempo record, risulta preziosissimo nell'economia del gioco biancorosso, con e senza il pallone. Suo l'assist al bacio per la rete di Cheddira.

Cheddira 7,5: Partita complicata per Walo, visti i pochi spazi concessi dal Cagliari, la sua bravura però sta proprio nel non perdersi d'animo e sfruttare il primo spiraglio concesso dai sardi per realizzare il gol vittoria.

Mignani 7: La sua squadra ha difficoltà a creare con la solita fluidità ma si difende con ordine e attenzione e alla prima opportunità colpisce. Meritatamente al quarto posto.

I peggiori Today

Pucino 5: Con i suoi passati in vantaggio da pochi minuti, commette una leggerezza abbandonandosi a qualche parola di troppo nei confronti del guardalinee e viene espulso, lasciando in 10 la squadra nel momento più delicato.

Botta 5: Trotterella in mezzo al campo senza grande costrutto. Ha un'ottima possibilità in contropiede con due alternative di passaggio ma la sciupa mestamente, Mignani poi lo sostituisce con Bellomo.

Cagliari-Bari 0-1: il tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic 6; Zappa (87' Millico sv), Altare 6, Goldaniga 5, Carboni 6 (62' Barreca 6); Viola 5,5, Makoumbou 5, Rog 5,5 (63' Luvumbo 6); Nandez 5,5 (74' Deiola 6), Mancosu 5,5; Lapadula 5 (74' Pavoletti) 6. A disp.: Aresti, Dossena, Gaston Pereiro, Lella, Capradossi, Falco, Di Pardo. All. Liverani 5,5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 5, Di Cesare 7, Vicari 6,5, Ricci 5,5 (46' Mazzotta 6); Maita 7, Maiello 6,5 (83' Benedetti sv), Folorunsho 6 (83' D'Errico sv); Botta 5 (62' Bellomo 6), Antenucci 6 (74' Ceter sv), Cheddira 7,5. A disp.: Frattali, Terranova, Zuzek, Scheidler, Cangiano, Dorval, Mallamo. All. Mignani 7.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Baccini – Colarossi

IV: Petrella

VAR: Banti

AVAR: Di Gioia

Marcatori: 77' Cheddira (B)

Note - ammoniti Rog (C), Ricci (B), Carboni (C), Millico (C). Espulso Pucino (B) all'84'. Cooling break al 25' e al 72' Recupero: 3' pt, 6'st