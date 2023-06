Cagliari-Bari 1-1: Antenucci all'ultimo respiro regala un pari d'oro ai Galletti

Pareggio all'ultimo respiro per il Bari sul campo del Cagliari nella finale d'andata dei play-off di Serie B: all'Unipol Domus è finita 1-1 dopo una partita ricchissima di emozioni.

È stata la formazione sarda a portarsi in vantaggio dopo 9' dal calcio d'inizio con un gol del solito Lapadula, poi è iniziato un assedio del Bari che ha fallito un calcio di rigore con Cheddira in chiusura di primo tempo. Nella ripresa l'assedio dei biancorossi è continuato con la porta rossoblù difesa da un Radunovic in formato Yashin. Quando sembrava profilarsi la sconfitta però è al Bari è stato assegnato un altro calcio di rigore e dal dischetto Antenucci, entrato apposta per calciare, ha ristabilito la parità.

Pareggio d'oro per i biancorossi, che in caso di un risultato analogo al San Nicola nella sfida di domenica 11 giugno alle 20:30 potrebbe festeggiare la promozione in Serie A.

Cagliari-Bari: la cronaca

Tegola per Mignani ancor prima di iniziare la partita: dopo aver provato nel riscaldamento Di Cesare non ce la fa, al suo posto Zuzek con Bosisio in panchina. Subito ritmi alti, Cagliari in pressione alta con Luvumbo che viene cercato spesso dai compagni. Trascorsi appena 9' dal calcio d'inizio il Caglairi sblocca la partita: cross di Mancosu dalla destra, Dorval si fa sorprendere alle spalle da Lapadula che di testa porta in vantaggio il Cagliari. Prima opportunità per il Bari: bello scambio tra Morachioli e Mazzotta con quest'ultimo che va al cross basso, provvidenziale l'uscita bassa di Radunovic. Cresce il pressing offensivo dei biancorossi: al 15' numero di Esposito che dal limite calcia e conquista un corner. Sugli sviluppi dell'angolo Zuzek, appostato sul secondo palo, non trova la porta di testa per un soffio. Trema il Bari: al 17' contropiede del Cagliari, Luvumbo in campo aperto serve Lapadula che prima incespica ma poi riesce a insaccare, Mariani però annulla per fuorigioco. Al 22' sardi ancora pericolosissimi: triangolo Mancosu-Lapadula, col primo che va al tiro dall'interno dell'area, respinta di Caprile. Risponde dalla parte opposta Benedetti con una sberla dalla media distanza che finisce di poco alla sinistra della porta di Radunovic. Al 34' opportunità per i biancorossi: calcio piazzato dal lato corto dell'area di rigore, Esposito trova Cheddira appostato sul secondo palo, colpo di testa alto sopra la traversa. Episodio chiave al 37': cross di Morachioli, tocco con il braccio di Nandez. Mariani richiamato al monitor concede il calcio di rigore. Dal dischetto va Cheddira che calcia rasoterra ma angola poco, Radunovic respinge e impedisce anche la ribattuta del marocchino. Sciupata la chance del pari. All'ultimo dei 4' di recupero Cheddira di testa su cross di Esposito dalla bandierina manca la porta di pochissimo di testa. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Il secondo tempo inizia con gli stessi protagonisti della prima frazione. Subito una enorme occasione per il Bari: rinvio di testa di Zuzek che diventa un assist per Cheddira, l'attaccante controlla, scherza Goldaniga e calcia col destro, Radunovic si rifugia in angolo. Dopo una decina di minuti della ripresa Ranieri perde Mancosu per infortunio: dentro Prelec. Al 59' ancora Bari vicinissimo al pareggio su azione d'angolo: Benedetti col tacco-esterno prende il tempo a tutti, ancora una volta riflesso miracoloso di Radunovic. Al 70' tiro dal limite di Azzi, conclusione centrale bloccata da Caprile, che poi ha qualcosa da dire a Maita. Al 73' primi cambi per il Bari: dentro Folorunsho e Bellomo per Esposito e Bellomo. Grande occasione per il raddoppio sciupata da Lapadula al 78' con una deviazione sotto misura messa fuori dopo aver colpito con la coscia. Ultima giocata dell'attaccante sostituito da Pavoletti subito dopo. Nel Bari dentro Ceter per Morachioli. Subito protagonista il colombiano, ex della partita che sfugge ad Altare ma viene un'altra volta stoppato da Radunovic. Brivido per il Bari all'86' sul destro dal limite di Nandez, fuori di un metro alla sinistra di Caprile. Porta stregata per il Bari: Cheddira colpisce a botta sicura sul pallone offertogli da Ceter all'altezza del dischetto ma Zappa, poi Radunovic para sul tiro di Bellomo. Ancora il portiere serbo del Cagliari. Colpo di scena al 93': calcio di rigore per il Bari dopo un fallo di Altare su Folorunsho rivisto al monitor da Mariani. Rigore netto. Dal dischetto va Antenucci entrato nel frattempo con Molina per Benedetti e Cheddira. Il 38enne centravanti è freddissimo dagli 11 metri e riesce a battere Radunovic spiazzandolo. Grande nervosismo dopo il pari dei Galletti. Si allunga notevolmente il recupero: al 102' Cagliari vicino al vantaggio con un colpo di testa di Prelec fuori di pochissimo sugli sviuppi di un corner. Finisce 1-1 il primo atto di questa doppia sfida. Gioisce il Bari.

Cagliari-Bari 1-1: il tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez (88' Obert), Makoumbou, Deiola; Mancosu (57' Prelec); Lapadula (79' Pavoletti), Luvumbo (88' Di Pardo). A disp.: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Kourfalidis. All. Ranieri

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita (73' Bellomo), Maiello, Benedetti; Morachioli (79' Ceter), Cheddira, Esposito (73' Folorunsho). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Pucino, Bosisio, Molina, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Chiffi

VAR: Marini

AVAR: Valeri

Marcatori: 9' Lapadula (C)

Note - ammoniti. Cheddira (B) fallisce un calcio di rigore al 39' Recupero: 4', 5'