Cagliari-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

L'attesa è agli sgoccioli: alle 20:30 c'è Cagliari-Bari, gara di andata della finale dei play-off di Serie B 2022-2023.

Il primo atto della doppia sfida che determinerà la terza promossa in Serie A si giocherà all'Unipol Domus, in casa dei rossoblù, mentre il ritorno, in virtù del miglior piazzamento in classifica, si giocherà in casa dei biancorossi domenica 11 giugno alle 20:30.

Il Bari di Michele Mignani ha chiuso il campionato al terzo posto con 65 punti ed è approdato finale eliminando il Südtirol, mentre il Cagliari guidato da Claudio Ranieri (subentrato alla 20ª giornata dopo l'esonero di Liverani) ha chiuso al quinto posto con 60 punti e in semifinale ha avuto la meglio sul Parma.

Curiosamente in questa doppia finale si affronteranno una neopromossa (il Bari, vincitore della Serie C nel 2021-2022) e una retrocessa dalla massima serie (il Cagliari sceso al termine del campionato di A 2021-2022). Due squadre partite con obiettivi diversi, poiché per il Bari, aveva come obiettivo principale quello di salvarsi, mentre la formazione sarda era tra le favorita per la promozione diretta.

Il gioco degli opposti prosegue in panchina, dove siedono due tecnici agli antipodi per età ed esperienza: da una parte l'esperto Ranieri, 71 anni, vincitore di una storica Premier League nel 2016 con gli inglesi del Leicester, dall'altra Mignani, 51 anni, alla prima esperienza tra i cadetti dopo aver vinto la Serie C col Bari.

Cagliari-Bari: i precedenti

Tra Cagliari e Bari esistono 44 precedenti complessivi in tutte le competizioni ufficiali. Nel testa a testa sono avanti i sardi, vincitori di 15 confronti contro i 10 successi del Bari, mentre 19 partite sono terminate in parità. Nelle 22 gare disputate in Sardegna, predominio dei padroni di casa con 11 vittorie contro le sole 4 del Bari e 7 pareggi.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate all'andata e al ritorno della stagione. Alla 6ª giornata (17 settembre 2022), in casa dei sardi quando in panchina c'era Fabio Liverani, il Bari vinse 0-1 grazie a un gol di Cheddira al 77', mentre al ritorno, alla 15ª giornata (18 febbraio 2023), al San Nicola finì 1-1 con le reti di Lapadula al 2' e di Antenucci su rigore al 95'.

Come arriva il Cagliari

Cladio Ranieri per la partita contro i Galletti non avrà a disposizione lo squalificato Dossena, mentre, Lapadula, pur con qualche allenamento in meno rispetto ai compagni dopo essere uscito zoppicante contro il Parma, sarà della parita. Il bomber italo-peruviano guiderà l'attacco in coppia con Luvumbo, con Mancosu a muoversi alle spalle dei due. A centrocampo Nandez e Makoumbou agiranno per vie centrali, con Zappa e Azzi sulle corsie esterne. I tre davanti a Radunovic saranno con tutta probabilità Altare, Deiola e Obert.

Come arriva il Bari

Tra le fila dei biancorossi torna a disposizione Fratalli che ha scontato la squalifica rimediata col Südtirol, mentre si ferma per un turno Ricci, espulso nella gara di ritorno con gli altoatesini. Di nuovo in lista Ceter, che si accomoderà in panchina. A guidare l'attacco salvo sorprese dovrebbero essere Cheddira ed Esposito. Da capire chi sarà il trequartista, poiché tutto dipende dalle condizioni di Folorunsho: se il ginocchio gli dà tregua è lui il prescelto per agire dietro le punte, altrimenti potrebbe toccare a uno tra Antenucci, Botta e Morachioli. A centrocampo sembra scontato l'impiego del trio Maita-Maiello-Benedetti, mentre qualche dubbio riguarda il pacchetto arretrato a protezione di Caprile: Di Cesare, non al meglio, dovrebbe stringere i denti e far coppia con Vicari, Dorval, autore di una grande prova venerdì scorso, sarà confermato a destra, consentendo a Pucino di proseguire il recupero. A sinistra dovrebbe rivedersi Mazzotta vista la squalifica di Ricci, a meno che Mignani non opti per lo spostamento di Dorval a sinistra forzando la presenza di Pucino a destra.

Cagliari-Bari: probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Deiola, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Azzi; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Chiffi

VAR: Marini

AVAR: Valeri

Cagliari-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Cagliari-Bari, gara valida per l'andata della finale dei playoff di Serie B in programma alle ore 20:30 all'Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che in tv su Sky Sport Uno (canale 201). La partita sarà disponibile anche su SkyGo e Now e verrà trasmessa in streaming anche su Helbiz Live, oltre a essere disponibile in pay-per-view su OneFootball.