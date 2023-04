I calciatori del Bari in visita ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari

Nonostante tutte le energie della squadra siano concentrate sulla preparazione dello scontro diretto in casa del Südtirol, importantissimo per corroborare le ambizioni di promozione in Serie A, la SSC Bari non rinuncia al suo impegno nel sociale.

Questa mattina, infatti, una delegazione in rappresentanza della prima squadra dei Galletti composta dal capitano Valerio Di Cesare, Mirco Antenucci, Elia Caprile, Raffaele Maiello e Francesco Vicari, ha fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per augurare una serena Pasqua, portando in dono qualche uovo pasquale e intrattenendosi con i piccoli degenti e con le loro famiglie per provare a regalare loro qualche sorriso e fugaci attimi di leggerezza.