Atletico Acquaviva, innesto per la porta: arriva Lorenzo Cucumazzo

Volto nuovo per la porta dell'Atletico Acquaviva, che si è assicurato l'estremo difensore classe 2001 Lorenzo Cucumazzo. Il calciatore, che è arrivato dalla Virtus Mola in prestito, in passato ha vestito anche le maglie di Città di Mola, Football Club Capurso e United Sly.

Di seguito il comunicato dell'Atletico Acquaviva pubblicato sulla propria pagina Facebook:

L’Atletico Acquaviva comunica di aver tesserato il portiere,classe 2001,Lorenzo Cucumazzo proveniente dal Virtus Mola Calcio con la formula del prestito. Grande colpo messo a segno dalla dirigenza rossoblu vista l’esperienza del giocatore che ha già militato nei campionati di promozione ed eccellenza con le maglie del “Città’ di Mola”,”Virtus Mola Calcio” e Football Club Capurso. Benvenuto Lorenzo.