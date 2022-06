Calciomercato Bari: il punto di metà giugno tra conferme e partenze

Calma apparente in casa Bari, dove ancora tutto tace, almeno ufficialmente, sotto più fronti. Al momento il silenzio da parte del club biancorosso - che nella prossima stagione tornerà a disputare la Serie B - oltre al mercato, riguarda anche date e sede del ritiro estivo (è ufficiosa la scelta di Roccaraso, a partire dai primi di luglio).

In attesa di vedere ufficializzato anche il rinnovo contrattuale di Ciro Polito (intesa già raggiunta col ds fino al 2024, con opzione per un'ulteriore stagione), le indiscrezioni circolate finora suggeriscono che anche quest'estate la rosa biancorossa potrebbe passare attraverso una sorta di rivoluzione.

Il salto di categoria, infatti, impone di prendere scelte ben ponderate, anche in virtù degli obblighi legati alla lista dove gli over potranno essere soltanto 18 over, nati dopo il 1999 (esclusi dal conteggio i due giocatori bandiera che può iscrivere ogni squadra, a patto che militino o abbiano militato ininterrottamente nella squadra in questione per 4 stagioni) mentre il resto dovrà essere composto da under.

Calciomercato Bari: il nucleo dei confermati

Si ripartirà da un nucleo di 8-9 calciatori già sotto contratto, quelli ritenuti più idonei per affrontare la cadetteria: Frattali tra i pali, in difesa Terranova, Di Cesare (bandiera), Ricci, Pucino, a centrocampo Maita, Maiello e D'Errico, e in attacco Antenucci e Galano (anche lui calciatore bandiera). Ci sono poi diverse situazioni da vagliare come quelle di Gigliotti, mentre sembrano vicini all'addio i vari Mazzotta, Scavone, Bianco, Paponi e Simeri. Caso a parte per Botta, confermatissimo sulla carta, ma la cui permanenza è tutt'altro che certa viste le tante voci che lo vorrebbero intenzionato a tornare in Argentina o in Cile per avvicinarsi a casa. Polito dovrà inoltre trovare sistemazione ai calciatori al rientro dai prestiti non utili alla causa biancorossa (i vari Perrotta, Andreoni, De Risio, Lollo, Marras), onde evitare che mister Michele Mignani si ritrovi in ritiro con una rosa extra-large.

Calciomercato Bari: i nomi accostati finora

In entrata, si valutano l'acquisto di un altro portiere che possa far concorrenza a Frattali, in difesa l'inserimento di un centrale più giovane che abbia caratteristiche da marcatore rapido, diverse rispetto a quelle dei lunghi già in rosa (sebbene si sia fatto anche il nome di Riccardo Brosco). Per il centrocampo - dove ancora non è scontato il rinnovo del prestito di Mallamo dall'Atalanta - sembra prioritaria anche l'individuazione di un centrocampista che abbia anche capacità da play e possa all'occorrenza alternarsi a Maita e Maiello. In attacco, dove balla ancora la conferma di Cheddira (non c'è accordo col Parma per il riscatto) appare imprescindibile l'inserimento di almeno un paio di elementi di esperienza (nelle ultime ore si è fatto il nome di Camillo Ciano, veterano della B, in uscita dal Frosinone, ma piace anche Gabriele Moncini del Benevento) a cui affiancare qualche giovane (finora i nomi sul taccuino sono quelli di Nicolò Cambiaghi e Luca Moro).