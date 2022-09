Calciomercato Bari: Polito dà la caccia al bomber e prova a sistemare gli esuberi

Ultimo giorno di mercato e ancora tanto da fare per il Bari. I Galletti hanno tempo fino alle 20:00 di stasera per puntellare l'attacco con l'inserimento di un centravanti e assicurarsi un altro laterale difensivo, oltre a dover trovare una sistemazione ai diversi esuberi.

Ieri sembrava fatta per il prestito di Abdoul Guiebre dal Modena ma l'inserimento della Reggiana ha fatto saltare l'affare, con l'ex Monopoli che dunque resterà in Emilia-Romagna. Il passaggio di Guiebre alla Reggiana, ha inoltre mandato a monte la trattativa per la cessione di Antonio Mazzotta, terzino in uscita dal Bari, che sembrava avviato verso i granata. Nonostante ciò, sembrano continuare i discorsi tra Bari e Modena per la cessione di Manuel Marras, uno dei casi più spinosi del mercato biancorosso.

Sempre sul fronte delle uscite, si attende solo l'annuncio per la cessione a titolo definitivo di Carlo De Risio al Monopoli. Un altro esubero che potrebbe trovare sistemazione a breve è Daniele Celiento, per cui c'è un forte interessamento del Cesena. Ancora poche novità, invece, sul profilo del laterale in entrata: resistono, ma non scaldano, le candidature dei due ex Alessandro Crescenzi e Riccardo Fiamozzi, entrambi svincolati.

Per ciò che concerne l'attacco, dopo aver sondato il profilo del 21enne Edoardo Vergani della Salernitana, su cui c'è anche il Pescara, i biancorossi sembrano aver virato su Eddie Salcedo, 2001 scuola Genoa e Inter che vanta oltre 50 presenze in A con Verona e Spezia, e che è anche un nazionale under 21 azzurro. Qualora arrivasse, tuttavia, il calciatore dell'Inter non pregiudicherebbe l'inserimento in rosa di un attaccante over, vista la sua età che non gli farebbe occupare un posto in lista.

In tal senso, nonostante le smentite, resta viva la pista che porta a Christian Gytkjær, attaccante del Monza che potrebbe accettare la destinazione Bari se i brianzoli dovessero tesserare un altro centravanti. Non sembra trovare consistenza l'ipotesi legata a Simone Zaza: nonostante la rescissione ufficiale col Torino, per il calciatore lucano ci sono proposte dalla Serie A e dall'estero, oltre al nodo ingaggio che costituisce un paletto importante.