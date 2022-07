Calciomercato Bitonto, definiti gli arrivi di Ciafardini e Figliolia

Giuseppe Ciafardini e Simone Figliolia sono due nuovi calciatori del Bitonto. La società neroverde si è confermata molto attiva sul mercato annunciando il tesseramento del terzino destro e dell'attaccante centrale. Ciafardini, classe 2002, proviene dal Casalbordino e in passato ha vissuto un'esperienza all'Audace Cerignola raccogliendo 12 presenze; ha militato inoltre nelle giovanili di Pescara e Sassuolo.

Il classe 1993 Figliolia invece nelle ultime due annate si è messo in evidenza nel girone H alla Fidelis Andria (17 presenze e una rete) e soprattutto al Nola, con cui lo scorso anno ha messo a referto 11 reti in 33 presenze. La punta centrale in passato ha giocato in Serie C per l'Arzanese, dal 2012 al 2014 (45 presenze e 3 gol) prima di iniziare una lunga carriera in Serie D, inoltre, con la stessa Arzanese, il Marcianise, la Sarnese, il Team Altamura, il Sorrento e il Gelbison.