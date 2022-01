Bitonto, dal Bari arriva l'esterno Stasi con la formula del prestito

Il Bitonto rinforza il pacchetto under grazie all'arrivo dell'esterno offensivo Gianluca Stasi. Capace di essere impiegato sia sulla fascia destra che sulla sinistra, il classe 2002 di proprietà del Bari vestirà la maglia neroverde in prestito: ha iniziato la stagione al Picerno, nel girone C della Serie C, totalizzando 3 presenze; nel 2020/2021, sempre al Picerno, ha giocato 22 gare.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica di essersi assicurata le prestazione del giocatore Gianluca Stasi.

Classe 2002, under, Stasi è un esterno di destra, all’occorrenza schierabile anche sull’altro versante, che arriva in prestito dal Bari. Cresciuto nelle Giovanili del Foggia prima e del Bari poi, ha disputato il suo ultimo anno solare indossando la maglia del Picerno: 22 presenze nella scorsa stagione in Serie D, con oltre 1500 minuti disputati, e poi sole 3 apparizioni nella stagione in corso, in Serie C, sempre coi lucani.

Tornato al Bari, squadra che ne detiene il cartellino, Stasi arriva in prestito al Bitonto ed è subito disponibile agli ordini di mister Claudio De Luca.

Benvenuto Gianluca!