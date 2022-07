Calciomercato Bitonto, gradito ritorno per l'attacco: ecco Loris Palazzo

Colpo di mercato per il reparto offensivo da parte di Bitonto, che tra l'altro è un gradito ritorno: Loris Palazzo è un nuovo calciatore neroverde, come annunciato dalla stessa società tramite un video pubblicato sui propri canali social. Il classe 1991 ha ben figurato con il Bitonto nella seconda parte della stagione 2020/2021, nella quale segnò 7 gol e servì 4 assist in 25 presenze tra campionato e playoff; ha fatto parte della formazione barese anche nel 2014, per una breve parentesi. Lo scorso anno invece è stato tra i protagonisti della vittoria del girone H da parte dell'Audace Cerignola. Cospicuo il suo contributo alla causa degli ofantini: 13 reti e 4 assist in 40 presenze complessive. Attaccante centrale, nel corso della carriera ha vestito le maglie tra le altre di Brindisi, Team Altamura, Monza, Latina e Fidelis Andria. Ed ora si prospetta una nuova avventura, agli ordini del tecnico Valeriano Loseto, per trascinare il Bitonto a suon di gol.