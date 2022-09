Calciomercato Bitonto, Murilo Gomes nuovo rinforzo per la difesa

Nuovo rinforzo in casa Bitonto. I neroverdi hanno puntellato la difesa con l'arrivo del centrale Murilo Gomes, proveniente dalla Mariglianese. Diverse le esperienze maturate da lui in Serie D: nel 2016/2017 ha vestito la maglia del Gravina (13 presenze), per poi trascorrere la stagione successiva tra Palmese e Campobasso raccogliendo in tutto 26 gettoni; nella passata stagione ha prima militato nel Tiferno (girone E della Serie D) e successivamente è passato all'Amazonas, squadra brasiliana. Nel corso della carriera ha giocato anche in Ucraina, Thailandia e Bolivia. Murilo Gomes è già arruolabile per il match di domenica 18 settembre contro il Team Altamura.

Murilo Gomes al BItonto, il comunicato ufficiale dei neroverdi

L’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. arl comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Murilo Gomes Ferreira.

Brasiliano, classe 1990, originario dello stato di Sao Paulo, Murilo Gomes è un difensore centrale trentaduenne che proviene dalla Mariglianese, squadra campana impegnata nel girone I del Campionato di Serie D, e nella quale ha effettuato tutta la preparazione estiva pre campionato.

Murilo Gomes è cresciuto calcisticamente nella sua terra, in Brasile, ed in particolare nelle giovanili del Palmeiras. Da quel momento, è stato un girovago del pallone, con esperienze in Ucraina, Tailandia, Bolivia e numerosi ritorni in Brasile. In Italia è giunto nell’ottobre del 2016, con la chiamata del Gravina in Serie D. Da allora, nel nostro paese ha indossato le casacche di Palmese, Campobasso e Tiferno, sempre in D, per un totale in Italia di 50 presenze e 4 reti messe a segno.

Il neo difensore neroverde si è già aggregato ai suoi compagni di squadra ed è disponibile per mister Valeriano Loseto per la partita di domenica contro la Team Altamura.