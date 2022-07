Bitonto, i neroverdi rinforzano la mediana con le firme di Clemente e Lucchese

Doppio colpo del Bitonto per la mediana: nelle ultime ore la società neroverde ha chiuso gli accordi con Carlo Clemente e Ciro Lucchese, entrambi provenienti dal Team Altamura.

Clemente, classe 1998, ha totalizzato 34 presenze nello campionato in forza alla società biancorossa; ha già giocato per il Team Altamura dal 2017 al 2019 miltando poi in Serie C con la maglia della Casertana (18 presenze complessive nel 2019/2020). Cassino, Brindisi e Fidelis Andria le altre squadre in cui ha militato. Può essere impiegato anche come difensore centrale, all'occorrenza.

Lucchese è invece un mediano classe 1996, che può avanzare il suo raggio d'azione fino alla trequarti. Nella prima parte del 2021/2022 ha fatto parte del Fasano (8 presenze e una rete), prima di approdare in biancorosso ad ottobre 2021 mettendo a referto 29 presenze, 2 gol e 5 assist: per lui si è trattato di un ritorno, visto che ad Altamura ha trascorso le stagione 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021; in carriera è stato inoltre un calciatore di Cavese, Campobasso, Potenza e Palmese.