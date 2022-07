Bitonto, altra operazione in entrata: dal Giugliano arriva Pierluigi Riccio

Rinforzo per la difesa del Bitonto, che ha preso dal Giugliano il difensore centrale Pierluigi Riccio. Nella passata stagione il classe 1999 ha militato in prestito al Portici, con cui ha totalizzato 28 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D; in Serie D ha vestito inoltre le maglie di Savoia e Jesina calcio, mettendo a referto rispettivamente 38 e 27 presenze. Si tratta del quinto nuovo acquisto dei neroverdi dopo quelli di Luigi Gianfreda, Loris Palazzo, Giuseppe Ciafardini e Simone Figliolia.