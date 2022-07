Borgorosso Molfetta, arrivano altri tre giocatori

Il Borgorosso Molfetta si conferma attivissimo sul mercato, avendo ufficializzato nelle ultime ore tre nuovi innesti. Per la mediana è stato tesserato l'esperto centrocampista Angelo Logrieco, classe 1986: l'ex Montescaglioso ha militato nel corso della carriera in club altri club pugliesi come Città di Mola, Fortis Altamura e Team Altamura. Queste le sue dichiarazioni riportate da una nota ufficiale del Borgorosso Molfetta: "A me è bastata una breve chiacchierata per convincermi del valore di questo progetto sportivo e non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister oltre che della squadra, di cui conosco già diversi componenti".

Calciomercato Borgorosso Molfetta, firmati due under

Inoltre i biancorossi hanno ampliato il proprio pacchetto under con gli arrivi di Alessio Ricatti ed Emanuele De Sario. Il primo, classe 2003, è reduce dall'esperienza in forza alla formazione Juniores del Bellavista Bitonto, stessa formazione da cui proviene il centrocampista classe 2004. Due giovani prospetti agli ordini dell'allenatore Angelo Carlucci.