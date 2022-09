Calciomercato Corato, rinforzo per la difesa: ingaggiato Stefano Santoro

Nuovo arrivo in casa Corato. Il club neroverde ha rinforzato la difesa con l'ingaggio del terzino sinistro Stefano Santoro: per il classe 2000, reduce dall'esperienza della passata stagione alla Vigor Trani (3 presenze e una rete) si tratta di un ritorno visto che ha già vestito la maglia del Corato nel 2019 e nel 2020; nel corso della sua carriera ha militato anche nel Gravina totalizzando 11 presenze in Serie D.

Corato, ingaggiato Stefano Santoro: il comuinicato ufficiale dei neroverdi

Giovane talento classe 2000, ispirato dal grande Alphonso Davies, inizia il suo percorso calcistico nel 2018 col Gravina in serie D. Nel 2019 veste per la prima volta la maglia neroverde del Corato, giocando per la squadra di casa anche nel 2020 e vincendo la Coppa Italia. Successivamente nel 2021 passa al Mola, in eccellenza, e per il 2022? Si presenta cosi:

“C’è un detto che recita ‘Si torna sempre dove si è stati bene’ ed in questa frase io mi ci ritrovo a pennello. Corato mi ha lanciato nel calcio dei grandi, qui ho lasciato un pezzo di cuore. Sono onorato di essere tornato, ringrazio la società per la fiducia riposta in me, ho tutte le intenzioni di fare bene e di non deludere la piazza che ci fa sentire sempre il suo calore. Forza Corato!”