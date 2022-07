Calciomercato Gravina, gialloblù attivi sul fronte conferme

Nelle ultime ore il Gravina è stato attivissimo sul mercato, soprattutto per quel che riguarda le conferme di alcuni giocatori già presenti in rosa. La società gialloblù ha annunciato la permanenza di Salvatore Giglio, Anas Kharmoud, Vincenzo Tommasone e Nicola Mascolo.

Il difensore centrale classe 1992 trascorrerà la sua seconda stagione consecutiva al Gravina: nel 2021/2022 ha raccolto in tutto 38 presenze e una rete; anche per l'ala classe 2000 sarà la seconda annata in Puglia, dopo aver segnato 3 gol in 30 presenze in quella da poco archiviata; Kharmoud è approdato a settembre 2021 dal Mezzorala. Tommasone, attaccante esterno classe 1995, ha ben figurato dopo essere arrivato dal Rieti nelle 33 occasioni in cui è stato impiegato (2 le reti segnate). Infine, resterà anche il portiere classe 2002 reduce da 17 partite giocate nella seconda parte del 2021/2022; Mascolo precedentemente ha militato nell'Acireale.