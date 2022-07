Molfetta, due conferme per la difesa: Panebianco e Pinto restano in biancorosso

Prime conferme in casa Molfetta, che negli scorsi giorni aveva annuciato l'acquisto degli attaccanti Ciro Coratella e Lorenzo Longo: i biancorossi hanno reso noto che i difensori Nicola Panebianco e Alessandro Pinto resteranno agli ordini del tecnico Renato Bartoli anche nella prossima annata Panebianco, classe 1998, nel stagione 2021/2022 ha raccolto 25 presenze segnando 2 gol; milita nel Molfetta dall'estate 2021, dopo aver giocato per Gravina (in gialloblù ha trascorso anche il 2017/2018) e Brindisi, senza dimenticare le esperienze all'Este al Fasano. “L’anno scorso a Molfetta mi sono trovato molto bene ed è per questo che ho scelto di esserci anche quest’anno, anche grazie al rapporto con mister Bartoli, tutto il suo staff e soprattutto ai miei fantastici compagni di squadra -ha dichiarato Panebianco tramite una nota ufficiale del club- Mi aspetto un campionato di alto livello, perché abbiamo tutte le carte in regola per far bene.”

Molfetta, Alessandro Pinto resta in biancorosso

Prodotto del settore giovanile del Bari, Pinto, classe 2002, fornirà a Bartoli un'ulteriore opzione per la difesa: lo scorso anno il giovane calciatore ha raccolto 19 presenze tra campionato e Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni rilasciate tramite il comunicato del Molfetta: “Lo scorso anno mi sono trovato molto bene, infatti dopo aver ricevuto la chiamata di mister Bartoli, non ho esitato a tornare e sono orgoglioso di far parte di questo nuovo progetto. Mi considero una persona molto tranquilla e ambiziosa e cerco sempre di migliorare e dare il massimo.”