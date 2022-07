Calciomercato Molfetta, confezionato un tris di colpi nelle ultime ore

Non si ferma il mercato del Molfetta, protagonista nelle ultime ore con ben tre colpi messi a segno. Tali operazioni di mercato seguono gli arrivi dei due attaccanti Ciro Coratella e Lorenzo Longo e le conferme dei difensori Nicola Panebianco e Alessandro Pinto: in biancorosso sono approdati i due centrocampisti Stefano Manzo e Matteo Montinaro, più il giovane terzino sinistro Christian Colaci.

Manzo, classe 1990, proviene dal Bitonto con cui ha totalizzato 33 presenze nellla scorsa stagione. Il suo curriculum è importante, visto che ha vestito tra le altre le maglie di Fidelis Andria, Taranto (53 le presenze in rossoblù) e Cavese. Centrocampista centrale o mediano, può essere utilizzato all'occorrenza anche come difensore. “Sarà una stagione di alto livello, tutte le squadre si stanno rinforzando con giocatori importanti -ha commentato il calciatore tramite una nota ufficiale diramata dal club- Ai tifosi prometto di onorare la maglia e di rispettarli”.

A stretto giro è giunta anche la firma di Montinaro, classe 1995, reduce anche lui da metà stagione disputata al Bitonto: nella seconda parte del 2021/2022 ha raccolto 18 presenze e 5 gol in quel di Casarano. In grado di ricoprire i ruoli di esterno e seconda punta, Montinaro vanta due esperienze in Serie C, prima al Bisceglie (33 presenze nel 2017/2018) e poi al Monopoli (nel 2018/2019, 13 gettoni a referto). “Mi considero un giocatore che fa della fantasia la sua arma vincente, a cui piace oltre che andare in rete, mettere nelle condizioni i miei compagni di segnare -queste le prime parole in biancorosso di Montinaro riportate dai canali ufficiali della formazione barese- Mi aspetto un campionato molto equilibrato, dove ogni squadra dirà la sua. La nostra arma vincente saranno i tifosi. Mi rivolgo direttamente a loro, insieme possiamo divertirci!”.

Calciomercato Molfetta, firmato Christian Colaci

Christian Colaci rappresenterà invece un'ulteriore risorsa per il pacchetto difensivo, nonché per quello degli under visto che è un classe 2003. Nei primi mesi della stagione 2021/2022 ha vestito la maglia del Bitonto, venendo impiegato in 13 occasioni; successivamente è passato al Brindisi, dove il suo score personale è stato di 14 presenze condite da un gol. Queste le sue parole rilasciate tramite un comunicato ufficiale del Molfetta: “Sono felice di aver ricevuto la chiamata della società, non ci ho pensato due volte. Sono onorato di indossare questa maglia e non vedo l’ora di incominciare. Non deluderò tifosi e società”.