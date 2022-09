Calciomercato Molfetta, per la difesa ingaggiato Antonio Calvanese

Antonio Calvanese è un nuovo giocatore del Molfetta. La società biancorossa ha annunciato l'ingaggio del difensore centrale classe 1997, che ha iniziato la stagione attualmente in corso con la maglia del Matese (Serie D, girone F) totalizzando 3 presenze. Nelle passate stagioni ha militato nel Matese, nel Nola e nella Nocerina ed inoltre vanta un'esperienza in Serie C, dal 2017 al 2019, al Rende. Frattese e Real Agro Aversa le altre formazioni per cui ha giocato.

Molfetta, ecco Antonio Calvanese: "Onorerò questa gloriosa maglia"

Tramite una nota ufficiale pubblicata dal Molfetta, Calvanese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore biancorosso: "Non appena mi si è proposta la possibilità di venire a Molfetta, non ci ho pensato due volte e assieme al mio procuratore abbiamo accolto positivamente il trasferimento. Sono una persona che si mette totalmente a disposizione dei propri compagni. Fuori dal campo un bravo ragazzo, in campo un po meno. La società ha costruito una squadra di primissimo livello e metto la mia esperienza a disposizione. Mi hanno parlato molto bene di mister Bartoli, sia per quello che ha fatto in passato, che per quello che sta facendo. Ai nostri sostenitori e amanti della Molfetta Calcio dico che mi impegnerò e sudero’ per onorare questa gloriosa maglia”.