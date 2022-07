Monopoli, un under per l'attacco: ecco Matteo Ahmetaj

Matteo Ahmetaj è il nuovo rinforzo dell'attacco del Monopoli. I biancoverdi si sono assicurati in prestito dal Bari il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Nella stagione 2018/2019 ha giocato 2 partite in Serie C in forza al Matera, per poi vestire la maglia del Monza (campionato Berretti); Ahmetaj, che può essere impiegato anche sulla fascia sinistra, passa al Bari mettendosi in mostra nella formazione Primavera. Nella scorsa stagione ha militato nel girone F della Serie D, al Vastogirardi, mettendo a referto 3 gol e un assist in 10 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Matteo Ahmetaj al Monopoli, il comunicato ufficiale dei biancoverdi

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla SSC Bari, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Ahmetaj.

L’attaccante italo-montenegrino classe 2002 cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, nel 2018 si trasferisce a Matera, dove a soli 16 anni esordisce tra i professionisti e nella stagione 2019/20 disputa il Campionato “D. Berretti” con il Monza; a giugno del 2020 viene acquistato dal Bari rivelandosi uno dei protagonisti della formazione Primavera e nell’ultima stagione, ha militato nelle fila del Vastogirardi in Serie D.

In questa prima fase di ritiro pre-campionato è stato aggregato alla prima squadra della SSC Bari, siglando diverse reti nelle amichevoli disputate dai biancorossi.

Matteo Ahmetaj è già a disposizione di mister Laterza per il ritiro pre-campionato.