Team Altamura, colpo in attacco: c'è il ritorno di Antonio Croce

Importante ritorno per il Team Altamura, che ha rinforzato l'attacco con l'ingaggio di Antonio Croce: l'esperta punta classe 1986 ha già militato in biancorosso nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 segnando 17 gol (più 5 assist) in 29 presenze; lo scorso anno invece è stato protagonista al Francavilla sul Sinni con 16 gol in 34 gettoni tra campionato, Coppa Italia Serie D e playoff. Croce può vantare una lunga esperienza in Serie C avendo militato tra le altre nella Vis Pesaro, nella Fermana, nel Monopoli, nel Teramo e nella Fidelis Andria. Inoltre, nel girone H della Serie D, ha vestito le maglie di diversi club pugliesi come Brindisi, Gravina e Taranto: un calciatore dal curriculum importante su cui il neo-tecnico Ciro Ginestra potrà fare affidamento.