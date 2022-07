Calciomercato Team Altamura, movimenti per la difesa: arriva Colella, confermato Mattera

Il Team Altamura puntella la propria retroguarda con due movimenti, l'innesto di un volto nuovo e la permanenza di calciatore che ha già militato in biancorosso nella scorsa stagione. Silvio Colella e Giuseppe Mattera saranno a disposizione di Ciro Ginestra per il campionato 2022/2023.

Come già accennato Colella è un nuovo acquisto: il terzino destro classe 2002, nella passata stagione, ha militato nel Bitonto raccogliendo 13 presenze, un gol e 2 assist; in neroverde ha anche trascorso il 2020/2021 per un totale di 12 presenze. Poi a gennaio 2022 il passaggio al Molfetta dove è stato impiegato in 3 occasioni. Colella è un prodotto del settore giovanile del Lecce.

A dare esperienza al reparto ci penserà ancora Mattera, classe 1983 che nella scorsa annata ha messo a referto 34 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D;. Mattera è approdato al Team Altamura dopo l'esperienza di due anni al Casarano e l'avventura al Bari nel 2018/2019 con cui ha vinto il girone I della Serie D (27 presenze e 2 gol).