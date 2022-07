Calendario Serie B 2022-2023: le avversarie del Bari giornata per giornata

È quasi tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie B 2022-2023. La cerimonia in cui il Bari e il resto delle squadre che parteciperanno al campionato cadetto conosceranno i propri avversari giornata per giornata si terrà questa sera alle 20:30 a Reggio Calabria presso l'Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

La prossima Serie B, come in molti hanno già affermato, sarà un torneo particolarmente ricco di blasone. Oltre alle retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia ci saranno tante piazze importanti come Parma, Benevento, Brescia e Pisa, e tante potenziali outsider del calibro di Ascoli, Como, Frosinone, Reggina e Ternana. Il livello si è ulteriormente alzato con le squadre promosse dalla Lega Pro, Bari, Modena e la matricola Südtirol, oltre al Palermo vincitore dei playoff.

Il sorteggio del calendario verrà trasmesso su più piattaforme dalle 20:30 in poi. L'evento sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.