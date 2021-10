Campobasso-Bari, le probabili formazioni: Mignani pensa al rilancio di Antenucci dall'inizio

Serie C Girone C

Campobasso e Bari tornano ad affrontarsi a 34 anni di distanza dall'ultima volta, in occasione della nona giornata del campionato di Serie C 2021-2022.

La squadra allenata da Michele Mignani arriva alla sfida del Nuovo Romagnoli da prima della classe con 20 punti in classifica e un vantaggio di 6 lunghezze sul Catanzaro, secondo. I padroni di casa, promossi, dopo aver vinto il Girone F di Serie D dello scorso anno, hanno invece 11 punti e non sono lontani dai quartieri nobili della graduatoria.

Obiettivo del Bari è proseguire la striscia di tre vittorie consecutive e consolidare ulteriormente il proprio primato, cercando anche di sfruttare l'ottima tendenza in trasferta che finora ha visto i biancorossi imbattuti con un pari e tre successi lontano dal San Nicola. Dall'altra parte, tuttavia, ci sarà la squadra di Cudini che ha entusiasmo dopo aver vinto due partite di fila (l'ultima sul campo del Monopoli) e che sarà spinta da oltre 5000 tifosi. Il supporto, ad ogni modo, non mancherà nemmeno per i pugliesi, accompagnati da circa 550 tifosi nel settore ospiti. Sugli spalti ci sarà anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Come arriva il Campobasso

Tutti a disposizione per Cudini, ad eccezione dell'infortunato Ladu. Il tecnico dei rossoblu dovrebbe disporre i suoi con il consueto 4-3-3 e secondo le anticipazioni della vigilia esistono buone possibilità che vengano confermati gli undici uomini partiti dall'inizio nella trasferta vittoriosa di Monopoli. In porta ci sarà Raccichini, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Fabriani, Menna, Dalmazzi e Pace. In mediana Tenkorang e Candellori, agiranno accanto a Bontà, mentre in attacco Rossetti sarà quasi certamente supportato da Di Francesco e Vitali.

Come arriva il Bari

Per la trasferta in Molise, Mignani deve rinunciare agli infortunati Di Gennaro e Scavone ma in compenso recupera Bianco che ha scontato i tre turni di squalifica. Non è da escludere che l'allenatore dei galletti possa scegliere di operare qualche cambio in vista del derby col Foggia di mercoledì sera. Nel 4-3-1-2 con cui scenderà in campo la squadra, la linea difensiva davanti a Frattali dovrebbe prevedere l'impiego di Belli, Terranova, uno tra Di Cesare e Gigliotti, e Mazzotta. A centrocampo, certo l'impiego di D'Errico, Bianco e Maita si giocano una maglia nel ruolo di play, con Mallamo che dovrebbe completare il reparto. Botta dovrebbe essere ancora una volta il prescelto per muoversi dietro le punte che potrebbero essere Antenucci, al ritorno da titolare dopo tre panchine di fila, e uno tra Simeri e Cheddira.

I precedenti di Campobasso-Bari

Tra Campobasso e Bari esistono in totale 14 confronti ufficiali, la maggior parte dei quali avvenuti in Serie B, mentre le altre sfide sono avvenute in Serie C, Serie D e Coppa Italia. Nel testa a testa sono in netto vantaggio i biancorossi, vincitori in 7 occasioni contro i soli 2 successi dei molisani, mentre i restanti 5 incontri sono terminati in parità. Se si prendono in considerazione esclusivamente le gare giocate a Campobasso, invece, la situazione è assai equilibrata con 2 vittorie a testa e 3 pareggi. L'ultimo incrocio risale alla stagione 1986-1987, in Serie B, un Bari-Campobasso terminato 2-1 per i galletti (in quella partita andarono a segno Pino Giusto, Carlo Perrone, che sarebbe poi diventato del Bari nel campionato successivo, e Giovanni Loseto). All'andata, invece, avevano vinto i lupi, grazie a un calcio di rigore trasformato da Vagheggi.

Campobasso-Bari: le probabili formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Vitali, Rossetti, Di Francesco. All. Cudini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Simeri, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Miniutti - Tinello

IV: Frascaro

Diretta TV - Streaming: Sky (can. 254) - Eleven Sports