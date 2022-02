Monopoli, stop contro il Campobasso: la decide Tenkorang

Serie C Girone C

Battuta d'arresto per il Monopoli, la seconda consecutiva in trasferta. Allo stadio Nuovo Romagnoli gli uomini di Alberto Colombo sono stati infatti sconfitti dal Campobasso, per 1-0, per via della rete di Tenkorang al 57'. Dopo il pareggio a reti bianche nel derby contro il Bari, dunque, il Monopoli non muove la classifica restando a quota 43 punti e vedendo la zona podio staccarsi di 4 lunghezze. Nel prossimo turno, sabato 19 febbraio, è previsto il derby pugliese contro il Foggia allo stadio Veneziani.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 57′ Tenkorang (C)

CAMPOBASSO CALCIO (4-3-3): Raccichini, Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace, Tenkorang, Candellori, Persia, Di Francesco, Emmausso, Merkaj.

A disposizione: Coco, Vanzan, Nacci, Ladu, Rossetti, Martino, Giunta, Liguori, Fabriani, Magrì, Bolsius.

All. Cudini.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Quaini, Langella, Guiebre, Starita, Grandolfo.

A disposizione: Guido, Iurino, Pambianchi, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Novella, Natalucci, Rossi, D’Agostino.

All. Colombo.

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: D’Angelo di Perugia, Biffi di Treviglio

Quarto ufficiale: Catanzaro di Catanzaro

Ammoniti: Persia (C), Quaini, Mercadante, Starita (M).

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 0’ p.t., 6’ s.t.

Divisa viola per il Campobasso, biancoverde per il Monopoli.