Campobasso-Monopoli, le probabili formazioni: tra i biancoverdi ritorna Piccinni da titolare

Impegno fuori casa per il Monopoli, che stasera sarà di scena allo stadio Nuovo Romagnoli contro il Campobasso. Calcio d'inizio fissato per le ore 21:00. I biancoverdi sono reduci dalla buona prova contro il Bari nel derby giocato allo stadio Veneziani, riscattando così la sconfitta per 3-0 sul campo del Picerno: l'ultima volta che è arrivata una vittoria fuori casa è stato il 22 dicembre scorso, al Massimino, contro il Catania, ed in tal senso ritrovare un successo on the road permetterebbe di lottare ancora a ridosso delle zone alte della classifica.

Pronto il 4-3-3 per i padroni di casa. In porta Raccicchini, protetto dal tandem di centrali formato da Sbardella e Dalmazzi; a centrocampo, al posto dello squalificato Bontà, potrebbe esserci una chance per Tenkorang, mentre Ladu agirà in cabina di regia. Liguori e Di Francesco supporteranno uno tra Emmausso e Rossettti nel ruolo di centravanti.

Figurano cinque assenti negli ospiti: Basile, Hamlili e Fornasier per infortunio, Vassallo e Borrelli per squalifica. Il tecnico Alberto Colombo confermerà il modulo 3-5-2, con una novità in paticolare. Loria tra i pali, dietro il trio difensivo formato da Arena, Bizzotto e Mercadante, anche se Pambianchi scalpita per una maglia dal primo minuto. A centrocampo tornerà da titolare Piccinni, confermato invece Langella; davanti il tandem Starita-Grandolfo.

Campobasso-Monopoli, le probabili formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccicchini; Fabriani, Sbardella, Dalmazzi; Tenkorang, Ladu, Candellori; Liguori, Emmausso, Di Francesco. All. Cudini.