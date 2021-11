Borgorosso Molfetta, contro il Canosa arriva la seconda sconfitta esterna: l'attacco è il peggiore del girone A

Il Borgorosso Molfetta non è riuscito a dare continuità alla vittoria esterna sul campo della Vigor Trani: nel match della decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, i biancorosso sono usciti sconfitti dallo stadio San Sabino contro il Canosa, in un faccia a faccia diretto per la salvezza. I padroni di casa impegnano diverse volte De Santis fin dalle prime battute di gioco, poi al 24' passano in vantaggio col colpo di testa realizzato da Rana; gli ospiti replicano grazie alla punizione di Cubaj che però esce di poco a lato dalla porta avversaria.

Nella ripresa ci pensa Loseto a chiudere i conti al 58'. Finisce 2-0. Per gli uomini guidati da Cosimo Leonino è la sesta sconfitta complessiva in campionato, la seconda ottenuta in trasferta: per quanto riguarda la classifica invece il Borgorosso Molfetta occupa il quartultimo posto a quota 8 punti, con il peggior attacco del girone A attualmente: sono solo 7 i gol segnati finora; urge una svolta anche sotto questo punto di vista per avvicinarsi all'obiettivo del mantenimento della categoria.