Capurso, è salvezza: battuto il Real San Giovanni per 2-1

Missione compiuta per il Capurso. La formazione barese doveva vincere contro il Real San Giovanni per ottenere la permanenza nel campionato di Promozione Pugliese e così è stato: allo stadio Massa è arrivato un successo per 2-1, con le reti firmate da Carella e Toure; per i padroni di casa è andato a segno Bruno. Il Capurso può sorridere e godersi il tanto agognato traguardo della salvezza.