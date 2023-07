Capurso, ecco i primi tre colpi di mercato

Prime mosse del Capurso in vista del campionato di Promozione pugliese 2023/2024. Alla corte del tecnico Muzio Fumai sono arrivati ben tre giocatori, che andranno a rinforzare il pacchetto arretrato.

Per la porta è stato ingaggiato Francesco D'Elia: classe 1987, D'Elia ha vestito la maglia granata già nel 2006/2007, in Eccellenza; ha giocato, tra le altre, per Bisceglie, Barletta e Mola. È reduce dall'annata con il Levante Azzurro nella quale ha totalizzato 16 presenze.

Sempre dal Levante Azzurro A margine sono arrivati l'esperto terzino sinistro Michele Schirone e il difensore centrale Nicola Grazioso. Schirone, classe 1982, nella scorsa stagione ha raccolto 20 presenze e 3 gol, mentre nel corso della sua lunga carriera ha trascorso avventure con squadre come Città di Mola, Corato e Terlizzi. Il classe 1986 Grazioso ha messo a referto 22 presenze e una rete nell'ultimo campionato, in passato ha militato, tra le altre, nel Città di Mola, nella Vigor Trani e nell'Unione Calcio Bisceglie.